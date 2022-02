Mujer dio a luz en Metro de Kiev donde se refugia de ataques rusos 

Una mujer dio a luz en una de las estaciones del Metro de Kiev (Ucrania), lugar hasta donde llegó junto a cientos de personas para refugiarse de los ataques rusos.

La niña, llamada Mia, afortunadamente nació sin problemas, por lo que horas más tarde una fotografía de ellas en brazos de su madre fue viralizada en un grupo abierto de Telegram, plataforma donde ucranianos se comunican en medio de la invasión.

Además, el hecho fue compartido en Twitter por Hanna Hopko, una antigua miembro del parlamento ucraniano y actual presidenta de Democracy in Action.

“Mia nació en un refugio esta noche (jueves) en un ambiente estresante: bombardeo de Kiev. Su mamá está feliz después de este desafiante parto”, explicó Hopko.

A lo anterior, agregó: “Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia para protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. ¡Defendamos vidas y humanidad!”.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022