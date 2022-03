Joe Biden convoca a sus aliados para consolidar su postura de apoyo a Ucrania tras invasión de las tropas rusas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo este lunes una conversación con sus socios y aliados para consolidar su postura de apoyo financiero y humanitario a Ucrania ante la invasión rusa.

En la llamada tomó la palabra el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien incidió en la condena de la invasión rusa, acusó a Bielorrusia de tener un “papel habilitador” y se alineó de nuevo con la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Así, desde la Alianza Atlántica confirmaron en un comunicado que “los aliados de la OTAN han intensificado su apoyo a Ucrania con asistencia de seguridad y ayuda humanitaria y financiera”, y puso en valor el refuerzo por parte de la OTAN de las defensas aliadas.

Los participantes apostaron por tomar “medidas adicionales” para garantizar la seguridad y la defensa de todos los socios y continuarán ajustándose a lo que desde la OTAN han calificado como una “nueva normalidad” en lo que a la seguridad europea respecta.

“Los líderes han reafirmado su fuerte unidad y compromiso de continuar trabajando juntos para hacer frente a la amenaza más grave a la seguridad euroatlántica en décadas”, señaló la OTAN, que también destacó el paquete de sanciones aplicado a Rusia, a quien instaron una vez más a que cese su ofensiva a Ucrania.

En la llamada, además de Biden y Stoltenberg, participaron el primer ministro británico, Boris Johnson; su homólogo canadiense, Justin Trudeau; el italiano, Mario Draghi; el japonés, Fumio Kishida; el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán.

Además, de los presidentes de Polonia y Rumanía, Andrzej Duda y Klaus Iohannis, respectivamente; así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

I spoke today with Allies and partners to discuss Russia’s unprovoked war on Ukraine. We are continuing our support for the Ukrainian people as they defend their country and affirmed our readiness to keep imposing severe costs on Russia if they do not de-escalate. pic.twitter.com/mpQKYOvmUj

— President Biden (@POTUS) February 28, 2022