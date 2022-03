Volodimir Zelenski pide establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó este lunes una zona de exclusión aérea para su país, sin embargo, no precisó cómo se debería imponer y a quién.

A través de un discurso, el mandatario ucraniano señaló que “debemos considerar una zona de exclusión aérea total para misiles, aviones y helicópteros rusos“, según recoge la agencia de noticias Europa Press.

Junto con esto, Zelenski recordó que las negociaciones que se realizaron este lunes en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, entre las delegaciones de Kiev y Moscú, dijo que este encuentro se produjo “en medio del bombardeo continuo” de las tropas rusas en las ciudades de la nación que lidera.

Además, acusó que Rusia ha cometido crímenes de guerra desde que Vladimir Putin decidió invadir el territorio ucraniano el pasado jueves y por este motivo que sostuvo que “no puede ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU“.

“Hay que cerrarle a un Estado así la entrada a todos los puertos, canales y aeropuertos del mundo“, enfatizó el jefe de Estado de Ucrania.

“Creo que Rusia está tratando de aplicar presión de esta manera poco sutil. No pierdan el tiempo. No aceptamos tales tácticas. Las negociaciones justas pueden ocurrir cuando una parte no golpea a la otra con cohetes de artillería en el mismo momento de las negociaciones“, acusó Zelenski.

Estados Unidos y OTAN descartan posibilidad

Ante la solicitud de Zelenski a la comunidad internacional de establecer una zona de exclusión aérea sobre su país, Estados Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) descartaron la posibilidad de aplicar la medida.

Sobre esto, Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, señaló que “una zona de exclusión aérea requeriría implementación, requeriría desplegar las fuerzas armadas de Estados Unidos“.

“Sería potencialmente un conflicto directo y potencialmente una guerra con Rusia, que es algo de lo que no planeamos“, advirtió la funcionara estadounidense recordando que el propio Joe Biden “no tiene la intención de enviar tropas” a la zona de conflicto.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que “no tiene ninguna intención de entrar en Ucrania, ni en tierra ni en el espacio aéreo“.