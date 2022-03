Corte Internacional de Justicia fijó fecha para audiencias sobre la invasión de Rusia a Ucrania

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó fecha para las audiencias sobre la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que ya se encuentra en su quinta jornada de ataques.

El principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya (Países Bajos), convocó para la próxima semana los alegatos referidos a genocidio cometidos por el Ejército ruso durante este conflicto.

“La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, celebrará audiencias públicas en el caso relativo a las denuncias de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio (Ucrania contra Rusia) el lunes 7 y martes 8 de marzo de 2022“, informa la CIJ a través de un comunicado.

Además, en el escrito detallan que en “las audiencias se dedicarán a la solicitud de indicación de medidas provisionales presentadas por Ucrania”. Los alegatos serán en formato híbrido debido a la pandemia del Covid-19.

Asimismo, el órgano judicial de la ONU, por medio de la jueza presidenta del ente, Joan Donoghe, envió este martes una “comunicación urgente” al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia con copia al gobierno de Ucrania.

“Tengo el honor de referirme a la Solicitud de indicación de medidas provisionales presentada en el proceso incoado por Ucrania contra la Federación de Rusia el 26 de febrero de 2022”, señala el documento.

“Actuando de conformidad con el Artículo 74, párrafo 4, del Reglamento de la Corte, por la presente llamo la atención de la Federación Rusa sobre la necesidad de actuar de tal manera que permita que cualquier orden que la Corte pueda dictar sobre la solicitud de medidas provisionales, tenga los efectos apropiados“, cierra el mensaje de la presidenta del ente.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #RussianFederation) on 7 and 8 March 2022 https://t.co/CPTJJQ1U7L pic.twitter.com/wDWUqgJn3w

