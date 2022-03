Maduro reiteró a Putin “la condena de Venezuela a las acciones desestabilizadoras” de la OTAN y Estados Unidos

Este martes 1 de marzo, Nicolás Maduro sostuvo un encuentro telefónico con Vladimir Putin, en la que el dictador venezolano reiteró su “su firme apoyo a Rusia” y condenó “las actividades desestabilizadoras de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.

En la llamada Putin compartió “sus valoraciones sobre los acontecimientos en torno a Ucrania”, señala un comunicado de la Embajada de Rusia en Venezuela. En el escrito también explica que el líder ruso destacó que “los objetivos de la operación militar especial eran la protección de los civiles en Donbás” y el “reconocimiento por parte de Kiev de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk“.

También se refirió sobre la soberanía rusa en Crimea, “la desmilitarización y denazificación del Estado ucraniano, garantizando su estatus neutral y no nuclear”.

Por su parte, Maduro reiteró su “firme apoyo a Rusia” y condenó “las actividades desestabilizadoras de Estados Unidos y la OTAN“, al mismo tiempo subrayó “la importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación desatada por los países occidentales”.

Ambas partes, además, discutieron sobre la alianza estratégica ruso-venezolana, como también los avances de proyectos en conjunto y acordaron “continuar con el intercambio de delegaciones y contactos a varios niveles”.

Telephone conversation with President of Venezuela Nicolas Maduro: Russia-Venezuela strategic partnership, situation in Ukraine https://t.co/GHuW2dSZcZ

