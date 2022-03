Rusia bombardea la torre de telecomunicaciones de Kiev: Se reportan al menos 5 muertos tras el ataque

Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Ejército ruso de haber atacado con un proyectil la torre de telecomunicaciones de Kiev, la capital de Ucrania.

Así lo ha trasladado el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, quien ha publicado un mensaje en su canal de Telegram en el que adjunta un vídeo y una foto en los que se aprecia una columna de humo en el lugar donde se alza la torre.

“Los nazis de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin acaban de atacar la torre de televisión de Kiev. Odio“, ha añadido Gerashchenko.

Más tarde, los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania (SES) han informado a través de su cuenta de Facebook de que, como resultado de este presunto ataque ruso, al menos cinco personas han fallecido y otras cinco están heridas.

En este sentido, Gerashchenko ha lanzado otro mensaje en Telegram en el que ha difundido imágenes y vídeos del lugar del suceso en los que se pueden apreciar varios cuerpos tendidos en el suelo. “El mundo civilizado mira y se horroriza”, ha lamentado.

Por su parte, tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como su ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, han denunciado los hechos y han lamentado que este mismo lugar ya fue escenario de una barbarie cometida por los nazis.

“El 29 y 30 de septiembre de 1941, los nazis mataron a más de 33.000 judíos aquí. 80 años después, los nazis rusos atacan esta misma tierra para exterminar ucranianos“, ha alertado Kuleba en su perfil de Twitter.

“¿De qué sirve decir ‘nunca más’ durante 80 años, si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babi Yar? (…) La historia se está repitiendo”, ha señalado Zelenski al respecto.

Las autoridades de Ucrania han denunciado a primera hora de este mismo martes un ataque aéreo contra un edificio administrativo situado en la principal plaza de Járkov, la segunda ciudad más poblada del país.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia ha alertado de que se está preparando una serie de ataques de “alta precisión” contra instalaciones de la Inteligencia ucraniana en Kiev.

Another video of the attack on the TV tower in #Kyiv pic.twitter.com/oo4bFv0xc5

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022