Zelenski sostiene conversación telefónica con Biden: “Debemos frenar al agresor cuanto antes”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó este martes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, a través de una conversación telefónica, que “debemos frenar al agresor cuanto antes”.

También, el jefe de Estado ucraniano pidió a Biden que utilice su discurso ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y enviar un mensaje a Vladimir Putin. Zelenski espera que las palabras en la instancia sean “útil” para revertir la guerra.

Desde un búnker el presidente de Ucrania concedió una entrevista a CNN, en la cual también se refirió a las negociaciones que sostuvieron las delegaciones de Kiev y Moscú durante la jornada del lunes, considerando que primero hay que “dejar de luchar”, porque, de lo contrario, se estará “perdiendo el tiempo”.

Además, durante el espacio concedido a la mencionada cadena televisiva, dijo que hace tres días que no ve a su familia y que sus días solo se limitan a “trabajar y dormir”. También señaló que esta situación “es muy seria” y que “no es una película” y sobre los aplausos que recibió en el Parlamento Europeo manifestó que “no soy icónico”, sino que “Ucrania es icónica”.

Zelenski, a través de su cuenta de Twitter, reveló que sostuvo una conversación telefónica con su par Biden, en la cual detalló que “se discutió el liderazgo estadounidense sobre las sanciones contra Rusia y la asistencia de defensa a Ucrania“.

“Debemos detener al agresor lo antes posible“, sostuvo el mandatario ucraniano, junto con agradecer el apoyo de Estados Unidos.

Por su parte, también por medio de la misma red social, se refirió al encuentro con su par de Ucrania. “Acabo de hablar con el presidente Zelenski para discutir nuestro continuo apoyo a Ucrania, incluida la asistencia de seguridad y la ayuda humanitaria, mientras se defiende de la agresión rusa”, escribió.

“Haremos que Rusia rinda cuentas y nuestras sanciones ya están teniendo un impacto devastador“, afirmó.

Esta llama se da en medio de nuevos ataques del Ejército ruso al territorio ucraniano, principalmente intensificando su agresión a Kiev y Járkov, la segunda ciudad más grande del país que lidera Volodimir Zelenski.

