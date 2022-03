Asamblea General de la ONU adopta la resolución que exige el cese el fuego a Rusia

La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania en una sesión especial de emergencia, la undécima del organismo en su historia, y que exige el cese al fuego de Rusia.

La resolución ha salido adelante con el apoyo de 141 países, mientras que cinco -Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea- han votado en contra. Por su parte, 35 -entre los que destacan China, India, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Irán, Irak, Kazajistán o Vietnam- se han abstenido.

La decisión de celebrar esta sesión fue adoptada el domingo por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia había utilizado previamente su derecho a veto para bloquear una declaración de condena a su ofensiva.

En este caso, la votación salió adelante tras ser celebrada en un modelo en el que los países con derecho a veto no pueden aplicarlo.

Así, la votación prosperó con once votos a favor, tres abstenciones -China, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y India- y un voto en contra, el de Rusia.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2

— United Nations (@UN) March 2, 2022