OTAN despliega 500 tropas francesas en Rumanía tras activar las Fuerzas de Respuesta

La Organización del Tratado del atlántico Norte (OTAN) confirmó este miércoles el despliegue de 500 tropas francesas en Rumanía como parte del refuerzo del flanco oriental, tras activar las Fuerzas de Respuesta Rápida en plena invasión rusa de Ucrania.

“Las últimas semanas hemos visto un incremento de la presencia en la parte oriental de la Alianza y ahora por primera vez en nuestra historia desplegamos las Fuerzas de Respuesta. Tropas francesas han llegado a Rumanía como elemento central de esta fuerza”, señaló el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado de la organización militar.

Se trata de las primeras unidades desplegadas como parte de la respuesta de la OTAN a la agresión rusa, después de que los líderes aliados aprobaran movilizar por primera vez a estas unidades en un contexto de crisis de seguridad.

Este paso inédito busca aumentar la defensa colectiva de la OTAN en plena invasión militar rusa de Ucrania. Las Fuerzas de Respuesta Rápida se componen de hasta 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en un plazo de cinco días y durante un máximo de 30.

Hace justo un mes, Estados Unidos anunció que ponía en alerta a 8.500 tropas para apoyar una posible activación de las fuerzas de actuación rápida de la OTAN ante una agresión de Rusia.

Dentro de esta estructura se incluye las brigadas internacionales de las Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, unos batallones que constan de miles de efectivos que apoyados por fuerzas aéreas, navales y de operaciones especiales pueden desplegarse de urgencia para hacer frente a crisis militares.

Durante 2022, Francia lidera las fuerzas de alta disponibilidad y 3.500 tropas de una brigada franco-alemana funcionarán como el núcleo principal de estas fuerzas durante el presente año.

El despliegue francés coincide además con el compromiso del presidente galo, Emmanuel Macron, de liderar un grupo de combate de la OTAN en Rumanía, al estilo de los que existen en los países bálticos y Polonia.

This is the first time #NATO has activated the NATO Response Force for collective defence and deterrence, triggered by Russia’s massive military build-up and its invasion of #Ukraine@EtatMajorFR 🇫🇷 @FranceOTAN

— NATO (@NATO) March 2, 2022