EE.UU otorgará “Estatus de Protección Temporal” a ciudadanos ucranianos: La designación será por 18 meses

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que otorgará el “Estatus de Protección Temporal” a los ciudadanos ucranianos por 18 meses.

Esta designación será para las personas que estén residiendo continuamente en el país desde el 1 de marzo de 2022. El DHS indica que quienes viajen a la nación que lidera Joe Biden después de la fecha mencionada “no serán elegibles” para el estatus.

Alejandro N. Mayorkas, secretario de la DHS fue quien dio el anuncio, en el que expresó que “el ataque premeditado y no provocado de Rusia contra Ucrania ha resultado en una guerra continua, violencia sin sentido y ucranianos obligados a buscar refugio en otros países”.

“En estos tiempos extraordinarios, continuaremos ofreciendo nuestro apoyo y protección a los ciudadanos ucranianos en los Estados Unidos“, señaló el alto funcionario.

La designación de 18 meses a los ciudadanos ucranianos entrará en vigor en la fecha de publicación del próximo aviso del Registro Federal, el cual proporcionará instrucciones para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y un Documento de Autorización de Empleo.

Este TPS es entregado a las naciones que “caen en una o más de las tres bases legales: Conflicto armado en curso, desastres ambientales o condiciones extraordinarias y temporales“.

De esta forma, el otorgamiento se basa “en el conflicto armado en curso como en las condiciones extraordinarias y temporales en Ucrania que impiden que los ciudadanos” del país, y “aquellos sin nacionalidad que residieron habitualmente” en el territorio ucraniano por última vez, “regresen a la nación de manera segura“.

Para Mayorkas, esto se debe principalmente a “la invasión militar rusa a gran escala en Ucrania, que marca la mayor acción militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, causando una crisis humanitaria con la huida de un gran número de personas, que la ONU cifró en al menos un millón de refugiados que han escapado del territorio que lidera Volodimir Zelenski.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022