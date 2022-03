El Organismo Internacional de Energía Atómica informa que no hay cambios en los niveles de radiación en la planta de Zaporiyia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) informó durante la noche de jueves que desde Ucrania reportaron que “no hay cambios en los niveles de radiación” en la zona donde se ubica la planta nuclear de Energodar.

La central ubicada en la región de Zaporiyia, en el sureste del país, fue atacada durante esta jornada por las fuerzas rusas provocando un incendio en el lugar.

“El regulador de Ucrania le dice al IAEA que no se han reportado cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta de energía nuclear en Zaporiyia“, informó el organismo a través de su cuenta de Twitter.

De hecho, la IAEA estaba al tanto de los bombardeos en la ciudad por parte de las tropas del Ejército de Rusia y que mantenían contacto con las autoridades ucranianas.

Asimismo, el director general del organismo, Rafael Mariano Grossi, conversó con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, y con el regulador nuclear del país sobre el incendio reportado en la planta nuclear. Además, hizo un fuerte llamado para que “se detenga el uso de la fuerza y advierte sobre un grave peligro si los reactores son golpeados“.

El ataque fue reportado por el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov. “¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está en llamas”, escribió el edil.

Horas antes Ucrania había reportado al Organismo Internacional de Energía Atómica que un gran número de tanques e infantería de Rusia “rompieron el puesto de bloqueo” hacia la ciudad de Energodar. “La batalla está ocurriendo en la ciudad de Enerhodar y en el camino hacia el sitio de ZNPP (Planta Nuclear de Zaporiyia)“, dijo la autoridad reguladora de Ucrania.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

IAEA Director General @RafaelMGrossi speaks with #Ukraine PM Denys Shmygal and with Ukrainian nuclear regulator and operator about serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, appeals for halt of use of force and warns of severe danger if reactors hit. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022