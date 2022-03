Presidente de Ucrania: “Me quedo en Kiev, en mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, compartió un video este lunes desde su oficina ubicada en Kiev, asegurando que no se está escondiendo y que no le tiene “miedo a nadie”.

“Me quedo en Kiev, en mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, declaró el mandatario, en un registro que fue publicado en la plataforma de Telegram. Esto, en medio de la invasión ejercida por Rusia desde hace ya varios días.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos (lanzacohetes rusos), minas rusas”, manifestó el jefe de Estado.

En este sentido, acusó a las fuerzas de Rusia de “socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas” a la ciudad de Mariúpol y “destruir autobuses” para evacuar a las personas que se encontraban en las zonas de combate.

“Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión”, cuestionó Zelensky.

Asimismo, indicó que “hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr. Destruyen hasta los buses que sacan a la gente. ¿Quién tienes que ser para hacer esto? Estos no son humanos“.

El líder ucraniano también le envió un mensaje a los ciudadanos: “No habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquier ciudad de Rusia”.

“¡Cada ucraniano y ucraniana que sale a expulsar a los ocupantes de su ciudad es un héroe!”, fueron parte de sus declaraciones.

