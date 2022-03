Ucrania confirma asistencia a tercera ronda de negociaciones con Rusia para este lunes

Ucrania confirmó que se presentará a la tercera ronda de negociaciones con Rusia, esta se realizará este lunes 7 de marzo en la frontera polaca-bielorrusa con el objetivo de llegar a un acuerdo para dar fin al conflicto entre ambas naciones que ya está en su onceavo día.

Quien ratificó la presencia de la delegación fue el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Mihail Podolyak, detallando que este tercer intento para dar fin a la guerra se hará a las 16:00 horas de Kiev.

Podolyak confirmó la asistencia a través de su cuenta de Twitter, donde además agregó que la delegación que los representa estará “sin cambios”.

Cabe señalar que el encuentro se ejecutará en la frontera de Polonia con Bielorrusia, lugar al que ya llegó el equipo de Rusia para esta nueva ronda de negociaciones, según informó la agencia de noticias EFE.

En estos 11 días de la invasión de Rusia a Ucrania, al menos 1,5 millones de refugiados han tenido que escapar del país que lidera Volodímir Zelenski, mientras que otros han sido desplazados dentro del territorio y otros atrapados debido a los bombardeos que no dan tregua en las ciudades ucranianas.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged… pic.twitter.com/ycfT9LT0tc

