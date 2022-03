Biden veta la importación de petróleo y gas de Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes una prohibición para la importación de petróleo, el gas y el carbón procedente de Rusia, asumiendo que puede haber otros aliados que, como los europeos, no pueden tomar aún una medida de este calibre.

“No subvencionaremos la guerra de (Vladimir) Putin”, ha anunciado Biden, en una comparecencia en la que ha abogado por seguir aumentando la presión sobre Rusia tras “el paquete de sanciones económicas más significativo de la historia”.

Biden, que ha repasado algunas de las medidas adoptadas contra Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania, ha anunciado que Estados Unidos aumentará la producción de petróleo para contrarrestar el progresivo aislamiento energético.

Asimismo, se ha comprometido a trabajar “estrechamente” con los socios europeos para elaborar una estrategia a largo plazo que permita reducir progresivamente la dependencia de la energía procedente de Rusia.

Estados Unidos es menos dependiente que Europa de la energía de Rusia, ya que el petróleo procedente de este país apenas representa el 3 por ciento de todos los envíos, según datos oficiales.

AgenciaUno/EP

The ban on Russian oil and gas has strong bipartisan support in the Congress and in the country.

Americans have rallied to support the people of Ukraine and made it clear we will not be part of subsidizing Putin’s war.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022