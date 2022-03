ONU: El número de refugiados de Ucrania aumenta a dos millones de personas

Desde el 24 de febrero, cuando Rusia comenzó la invasión a Ucrania, han huido del país más de dos millones de personas, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, publicó en su cuenta de Twitter que “hoy (martes) la salida de refugiados de Ucrania llega a dos millones de personas”, enfatizando más abajo con: “Dos millones”.

Grandi concedió una entrevista al medio radial France Inter, señaló que “sabemos que hay cientos de miles de personas en movimiento”, muchos ciudadanos aún se desplazan al interior del territorio ucraniano, principalmente hacia el oeste debido a la guerra, con la finalidad de llegar a la frontera y así escapar de la zona de combate.

La agencia de noticias EFE detalla que la gran mayoría de los refugiados está en Polonia, Rumanía, Hungría y Moldavia, mientras que al menos 103 mil personas se han trasladado a otros países de Europa.

Sobre esto, la autoridad del organismo internacional dijo que “se están mudando a otros países, se van a donde tienen conexiones, familia“. Sin embargo, mostró su preocupación e incluso temor ante “una segunda ola de personas que tendrán muchos menos recursos y conexiones, y que serán aún más vulnerables“.

Cabe señalar que ACNUR estima que al menos unos cuatro millones de refugiados habrá producto del conflicto ruso-ucraniano, este éxodo significará el 10% de la población del país que lidera Volodímir Zelenski.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.

Two million.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022