Un bombardeo en la ciudad ucraniana de Sumy deja al menos 10 fallecidos, entre ellos hay niños

Durante la madrugada de este martes la ciudad ucraniana de Sumy sufrió bombardeos por parte del Ejército ruso, dejando al menos 10 muertos, entre los cuales hay niños.

Según informó la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii, “ha sido completamente borrada de la tierra“, ya que debido a los ataques varias viviendas fueron destruidas. “Estas casas son particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños“, dijo según recogieron las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

Además, Zhivitskii reportó que los bombardeos golpearon zonas residenciales en Bititsia y Ojtirka. En tanto, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, así como diferentes médicos, están evaluando la situación y trabajando en el lugar para enfrentar los incendios y ayudar a los heridos.

El mensaje de Volodímir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, entregó un mensaje a través de un video, asegurando que no está escondido y que no le tiene “miedo a nadie”.

“Me quedo en Kiev, en mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie“, declaró el mandatario desde su despacho en el Palacio Presidencial.

Zelenski aprovechó de enviar un mensaje a sus compatriotas: “No habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquier ciudad de Rusia”.