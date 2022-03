Biden y Zelenski coordinan más medidas para apoyar a Ucrania defensiva

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden y Volodimir Zelenski, respectivamente, han coordinado este viernes más medidas para apoyar al país europeo en materia defensiva ante el conflicto desencadenado por la invasión rusa.

Así lo comunicó Zelenski al término de una conversación mantenida con su homólogo, en la que también coincidieron en incrementar las sanciones contra Moscú. Si bien calificaron la conversación con Biden de “sustancial“, no entregaron más detalles sobre la misma.

Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea (UE) y el G7 coordinaron durante la jornada nuevas sanciones contra Moscú. Washington prohibió la importación de una serie de productos rusos, como vodka o caviar, y ha restringido las relaciones comerciales con el país euroasiático.

I called @ZelenskyyUa this morning to discuss our ongoing security, humanitarian, and economic assistance for the Ukrainian people. I updated him on the actions we are taking today in coordination with the G7 and EU to further raise the costs on Russia for its attack on Ukraine. pic.twitter.com/5lC8ueifFn

— President Biden (@POTUS) March 11, 2022