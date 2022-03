Periodista estadounidense murió tras ser atacado con armas de fuego por tropas rusas

Brent Renaud, un periodista estadounidense de 51 años, falleció tras ser víctima de múltiples impactos de bala este domingo en Irpin, pueblo ubicado al noroeste de Kiev (Ucrania). En el incidente resultó herido otro comunicador y un civil.

Según indicaron las autoridades, los hombres fueron alcanzados por las balas cuando se trasladaban en un auto. Todos los ocupantes del vehículo resultaron heridos.

El comunicador se desempeñó como periodista gráfico para el medio New York Times. Cuando su cuerpo fue encontrado usaba una placa del medio, sin embargo actualmente se encontraba en la zona cubriendo la invasión de Rusia al país de forma independiente.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud (…) Era un fotógrafo y cineasta talentoso, pero no estaba asignado para el New York Times en Ucrania“, señaló el medio en un comunicado.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022