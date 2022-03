Avión con más de 130 personas a bordo se estrella al sur de China: Aerolínea confirma “muertos” en accidente

Un avión de la aerolínea China Eastern Airlines con más de 130 personas a bordo se estrelló este lunes en el sur del país, según informaron los medios estatales del gigante asiático, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la región autónoma de Ghuanxi Zhuang indicó que el aparato se estrelló en el condado de Tengxian, cerca de la ciudad de Wuzhou y agregó que el siniestro provocó un incendio forestal en la zona.

Asimismo, detalló que en el avión, que había despegado de Kunming y se dirigía a Cantón, iban 132 personas, según recogió la agencia china de noticias Xinhua. La Administración de Aviación Civil china precisó que se trata de 123 pasajeros y nueve tripulantes.

El organismo destacó que al lugar se trasladó un equipo de trabajo para intentar determinar las causas del suceso. Asimismo, en el sitio trabajan 23 camiones de bomberos y cerca de 600 bomberos para participar en los trabajos de rescate y extinción del incendio.

Según informó la agencia de noticias AFP, la aerolínea confirmó que hay muertos en el accidente del avión, sin embargo, no precisó la cantidad de personas fallecidas. Junto con esto, la empresa ofreció las condolencias por “los pasajeros y miembros de la tripulación que murieron en el accidente“.

Tras el suceso, el presidente de China, Xi Jinping, se mostró “conmocionado” por el accidente del avión y solicitó una investigación inmediata para que “se determine las reales causas de la tragedia”, según informó la televisión pública CCTV de la nación asiática.

