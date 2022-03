Bolivia condiciona relaciones diplomáticas con Chile hasta no obtener una salida al mar

El presidente boliviano, Luis Arce, avisó este miércoles a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, de que no se podrán restablecer las relaciones diplomáticas hasta que Bolivia no obtenga una salida al océano Pacífico, una histórica reivindicación que enfrenta a los dos países.

El Jefe de Estado chileno se ha mostrado favorable a retomar unas relaciones rotas desde 1978, dejando claro que Chile “no negocia su soberanía” y agarrándose a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no le obliga a realizar concesión territorial alguna a Bolivia.

Sin embargo, para Arce, ese fallo “abrió un nuevo escenario en el diálogo bilateral“, dando pie a un “acercamiento” en el que Bolivia sigue teniendo claro que no quiere renunciar a su salida al mar. De hecho, subrayó que no se normalizarán la relaciones hasta que no se haya solucionado este tema “pendiente“, según la agencia ABI.

El mandatario boliviano, que se pronunció sobre esta cuestión coincidiendo con el Día del Mar, ha alegado que Chile es “consciente” de su responsabilidad en el “encierro” boliviano, un “inmenso daño” que se retrotrae a 1879.

Entonces, Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.

Arce apeló a la “buena vecindad” para resolver la “situación de enclaustramiento” en la que se encontraría Bolivia, ya que entiende que es “de interés mutuo”.

“Con una verdadera voluntad de las partes, pueden ser emprendidas negociaciones significativas“, señaló.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el fallo de la Haya “abrió un nuevo escenario en el diálogo bilateral”.#EstamosSaliendoAdelante #MarDerechoIrrenunciable pic.twitter.com/rgJSNn6031 — Ministerio De Gobierno Bolivia (@MindeGobierno) March 23, 2022

(Hilo) En este sentido, hacemos un llamado al gobierno de la hermana República de #Chile, a hacer suyas las palabras de #SalvadorAllende y que se mantienen vivas en el corazón de muchas hermanas y hermanos chilenos: pic.twitter.com/ajmBXTDYDk — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 23, 2022

Agencia Uno.