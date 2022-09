La cadena internacional BBC interrumpió de forma repentina su programación habitual de este jueves para informar sobre el delicado estado de salud de la reina Isabel II.

Además, la BBC cambió su tradicional logo rojo por el negro y sus presentadores están utilizando vestimentas y corbatas negras.

El Palacio de Buckingham emitió un escueto comunicado en que informada que los médicos de la monarca mostraron su "preocupación" por su estado de salud y que recomendaron que permanezca "bajo supervisión médica" en Balmoral, Escocia.

