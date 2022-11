Comparte

Decenas de seguidores de Jair Bolsonaro continúan por cuarto día consecutivo acampados en la zona sur de São Paulo frente a las puertas de una de las sedes del Ejército, al que se pide entre oraciones que intervenga militarmente tras la derrota de la derecha en las elecciones de Brasil, mientras que en Santa Catarina juran bandera bajo el saludo nazi.

"Mientras el enemigo no sea derrotado, no saldremos de aquí. Mientras no alcancemos la victoria, no nos soltaremos las manos", dijo una de estas personas haciendo referencia al eslogan utilizado durante la derrota de la izquierda en las elecciones de 2018.

Estas personas están acampadas en concreto frente a las puertas de la sede del Comando Militar del Sureste, en la zona sur de São Paulo, estado en el que todavía continúa habiendo carreteras bloqueadas por estos movimientos antidemocráticos, que piden abiertamente un golpe de Estado.

Se han visto imágenes muy polémicas protagonizadas por estos manifestantes, que en algunos casos han utilizado a menores de edad para llevar a cabo sus actos de protesta. Es el caso de tres niños en un municipio de Santa Catarina, que ataviados con máscaras de Lula y del juez del Supremo, Alexandre de Moraes, fueron paseados en un vehículo y simulando que están encarcelados, cuenta el portal G1.

Esto está siendo ya investigado al igual que un posible caso de negligencia de unos padres que colocaron a sus hijos menores de edad como una suerte de escudos durante los bloqueos en carreteras de los municipios de Itajaí y Itapema, también en el estado de Santa Catarina.

Es en Santa Catarina, estado situado en el sur de Brasil en el que Bolsonaro logró más del 69 por ciento de los votos, donde también se ha visto a una multitud de varias decenas de personas hacían el saludo nazi mientras juraban bandera. La Fiscalía estatal anunció que inició una investigación, cuenta el diario ‘O Globo’.

A pesar de que el propio Bolsonaro pidió este miércoles a sus seguidores que levantaran los bloqueos, cientos de sus seguidores se han congregado en varias zonas del país para seguir protestando por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien a partir de ahora tendrá el reto de dirigir un país con 58 millones de votantes bolsonaristas y un Congreso de mayoría conservadora.

Casi una veintena de estados, con más de cien puntos de bloqueos, registraron protestas y movilizaciones desde el triunfo de Lula en las elecciones del domingo. Muchos gobiernos locales han tenido que movilizar a la Policía Militar debido a la supuesta inacción de la Policía de Carreteras, de la que depende el Gobierno Federal, todavía en manos de Bolsonaro.

Agencia Uno – Europa Press.