Esta semana, un turista argentino y su esposa de la misma nacionalidad fueron asaltados violentamente por un grupo de menores de edad a la salida de un centro comercial de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Y tras lo ocurrido, una de las victimas, Ariel Mansilla, relató a Canal 10 lo que vivió con su pareja: "La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran".

Recordar que ambos resultaron atacados por cinco sujetos, quienes lo golpearon previo a robarles lo que portaban, que era un reloj, un celular y una cadena de oro.

Después, el periodista de profesión indicó que "siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad".

Por último, mencionó que le sorprendió la nula ayuda. "Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada", acabó.

Estos dichos coinciden con lo que manifestó su esposa, que tras ser asaltados, reprochó que nadie se haya metido: "¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten.

Mira el violento asalto al turista argentino en Viña del Mar