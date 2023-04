Comparte

El Papa ha hecho un nuevo llamado para reclamar el fin de la guerra en Ucrania al instar "a los líderes de las naciones a que construyan la paz".

"Tú que eres la Reina de la Paz, infunde en el corazón de los hombres y de los responsables de las naciones el deseo de construir la paz, para dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra; un futuro lleno de cunas, no de tumbas; un mundo de hermanos, no de muros", ha señalado el pontífice.

Durante su viaje a Hungría el Papa hizo un llamado a las autoridades para buscar la paz en el conflicto armado que ya se ha extendido por más de un año.

“Virgen Santa, mira a los pueblos que más sufren. Mira especialmente al vecino y atormentado pueblo ucraniano y al pueblo ruso, consagrados a ti", ha dicho.