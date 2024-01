El Ejército de Israel bombardeó en las últimas horas un "complejo militar" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, así como otra "infraestructura terrorista", en medio del repunte de los enfrentamientos en la frontera tras la muerte la semana pasada del 'número dos' del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque achacado a Israel contra Beirut.

"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una serie de objetivos de la organización terrorista Hezbolá en Líbano", señala en un comunicado publicado en su página web.

Así, especificaron que el "complejo militar" atacado se encuentra en la localidad de Marbin, al tiempo que agregaron que otros objetivos bombardeados incluyen "un punto de lanzamiento de cohetes" e "infraestructura terrorista" en Aita al Shaab.

"Durante el último día, un dron de la Fuerza Aérea atacó un punto de lanzamiento desde el que se realizó un disparo contra territorio de Israel y un helicóptero de combate atacó un área desde el que se lanzó un misil antiaéreo", zanjó.

Hezbolá, apoyado por Irán, llevó a cabo decenas de ataques con drones y proyectiles contra el norte de Israel desde los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás contra territorio israelí, una situación que ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región.

Agencia Uno - Europa Press.

