La Cancillería chilena informó este jueves que el Gobierno participó en el primer día de audiencias que convocó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica tras demandar a Israel por cometer genocidio en la Franja de Gaza.

Mediante un comunicado, la cartera que lidera Alberto van Klaveren señaló que el Gobierno de Chile está representando por su embajador ante el Reino Unido de los Países Bajos, Jaime Moscoso.

"El Gobierno de Chile sigue con alto interés el presente caso y valora, en particular, la solicitud formulada a la CIJ para que Israel suspenda inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza", indica el escrito.

Luego explicaron que tras la decisión que se adopte sobre las medidas provisionales, "la CIJ fijará el cronograma para conocer el fondo de la demanda sudafricana, incluyendo la apertura de un plazo para recibir declaraciones escritas de terceros Estados".

"Chile se encuentra analizando los pasos a seguir, los que serán informados en su debida oportunidad", concluye el comunicado.

MULTIMEDIA: photos and videos of today's hearing in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) held before the #ICJ are available here: https://t.co/lxMKBi5rqQ pic.twitter.com/nzokFNvzbE