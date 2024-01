Comparte

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que necesitan personal y asistencia militar extranjera para combatir la violencia e inseguridad que viene padeciendo en los últimos años y que estos días alcanzó un repunte sin precedentes, coincidiendo con la salida de la cárcel de un líder criminal.

"Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos. No es momento de ego o vanidad, de decir 'no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", admitió en una entrevista en FM Mundo.

En paralelo a estas declaraciones, se confirmó que una delegación estadounidense viajará en las "próximas semanas" a Ecuador para colaborar con las autoridades locales en la lucha contra los grupos armados.

Ecuador se encuentra inmerso en medio de una renovada espiral de violencia tras la fuga del líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias 'Fito'.

Después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia para retomar el control de las cárceles, cundió el caos tanto fuera como dentro de los presidios, obligando al Gobierno a tomar medidas de excepción, como el uso de las Fuerzas Armadas, o toques de queda.

Al menos diez personas murieron, entre ellas dos policías, cerca de medio centenar han sido secuestradas y más de 300 han sido detenidas, entre ellas los asaltantes del canal TC Televisión. El servicio de prisiones ha confirmado que al menos 178 personas del personal carcelario siguen retenidas en siete cárceles.

Agencia Uno - Europa Press.