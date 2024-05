Israel dice que propuesta de alto al fuego aceptada por Hamás está lejos de los requisitos que piden.

El gabinete de guerra de Israel acordó “por unanimidad” seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafá, en la Franja de Gaza, si bien enviará una delegación de mediadores para “agotar” todas las opciones a fin de cerrar un acuerdo que cumpla con sus requisitos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó, sin embargo, en un mensaje en la red social X que la propuesta de alto el fuego liderada por Qatar y Egipto -y aceptada por Hamás- “está lejos” de los requisitos que pide el lado israelí.

En este sentido, informó de que mantendrá su decisión de llevar a cabo una ofensiva contra Rafá “para ejercer presión militar sobre Hamás” a fin de “avanzar en la liberación de los rehenes” secuestrados por las milicias el pasado 7 de octubre, así como lograr sus “objetivos en la guerra”.

El anuncio de la aceptación de la propuesta por parte de Hamás se produce pocas horas después de que Israel iniciara la evacuación de la población palestina de Rafá con vistas al comienzo de una ofensiva militar contra el que consideran último reducto de Hamás en la Franja de Gaza.

Agencia Uno -Europa Press.

