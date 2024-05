El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado este lunes desde un hospital de la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, a São Paulo, para continuar su tratamiento médico de erisipela, enfermedad infecciosa bacteriana en la piel.

Fabio Wajngarten, abogado de Bolsonaro, indicó que el exmandatario, que también será tratado de una obstrucción intestinal, recibirá antibióticos intravenosos en el Hospital Vila Nova Star, ha señalado a través de su perfil en la red social X.

Bolsonaro fue atendido el sábado en el Hospital Santa Júlia, en Manaos, por erisipela, y al salir asistió a un evento político. No obstante, el domingo fue ingresado para tratar la enfermedad.

El exdirigente brasileño llegó a la localidad amazónica para participar en un acto de campaña para la precandidatura del diputado federal Alberto Neto a la alcaldía local.

O Presidente @jairbolsonaro deu entrada no hospital Vila Nova Star em São Paulo com quadro de Erisipela no membro inferior esquerdo ( perna ) e dor abdominal.

Será submetido aos exames laboratoriais e de imagem.

Já está recebendo antibiótico terapia endovenosa.