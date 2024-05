Comparte

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que la política económica y social impulsada en su mandato “están siendo profundamente exitosos”. El mandatario trasandino reflexionó por los cinco meses que lleva en el gobierno, asegurando que “no ha sido tan difícil gobernar”.

Milei fue entrevistado por El Mercurio, en donde destacó que “una de las cosas que he señalado era que estaba preparado para gobernar con la máquina de impedir“.

“De hecho, me tocó enfrentar la campaña más sucia y violenta que ha recibido una persona en el mundo, donde los periodistas jugaron un rol político muy fuerte y había un hostigamiento grosero hacia mi persona”, aseguró Javier Milei.

Pese a ello, a juicio del gobernador argentino, “nuestro programa económico y nuestra política de seguridad están siendo profundamente exitosos, a pesar de las dificultades que genera artificialmente la política”.

Javier Milei y las protestas en Argentina

El presidente del vecino país también se refirió a las protestas que se viven en Argentina ante las reformas impulsadas por su gobierno. En ese sentido asguró que “el paro fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro“.

“Es una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del gobierno. Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”, manifestó Javier Milei.

Al mandatario trasandino se le consultó por la ‘paciencia’ de los argentinos sobre las reformar que lidera. A lo cual aseveró que la toma de medidas “es un punto muy importante pero sería una cuestión válida si me dice que teníamos alguna alternativa al actual plan. Y el problema es que no la había. Porque la alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas”.

Javier Milei / Twitter

Críticas por las medidas económicas

“Para que más o menos se dé un orden de magnitudes, cuando una economía tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficit gemelos. Y en este mismo contexto, se le debía a los importadores $50.000 millones de dólares”, comentó Javier Milei.

Y agregó que “las reservas internacionales netas eran $12.000 millones negativos. Había vencimientos en pesos por $91.000 millones. Había además $25.000 millones de vencimientos de deuda externa concentrada en organismos multilaterales y el acuerdo con el Fondo estaba caído por el desbarajuste fiscal”.

“La inflación, al momento que nosotros asumimos ya venía corriendo a un ritmo del 7.500% anual. Y si usted toma el índice de mayoristas de diciembre, que estuvo en 54%, eso anualizado da 17.000. No había alternativa”, explicó Javier Milei.

Además, sostuvo que “nosotros hemos alcanzado el equilibrio financiero al mes de gestión. Con lo cual hicimos el ajuste por el equivalente de cinco puntos del PBI en un mes”, precisó el mandatario argentino.

“Esto no solo es el más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad. No existe un registro de que alguien haya hecho semejante ajuste en esa cantidad de tiempo”, resaltó el presidente Javier Milei.