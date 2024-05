El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el exmandatario, Donald Trump, aceptaron enfrentarse cara a cara el próximo 27 de junio en un debate organizado por la cadena de televisión CNN.

Previamente, CNN había enviado una invitación a ambos líderes. Así, Biden fue el primero en decir que sí a la propuesta y retó a Trump a hacer lo propio. “Depende de ti, Donald. Como dijiste: en cualquier lugar, en cualquier momento”, dijo sus redes sociales.

Más tarde, el ex jefe de Estado confirmó a una de las periodistas de la cadena que, efectivamente, se sumaba al reto.

De esta forma, los principales aspirantes del Partido Demócrata y del Republicano celebrarán al menos un debate antes de los comicios.

Agencia Uno – Europa Press.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u