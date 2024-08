Comparte

Infobae reveló detalles exclusivos sobre la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández.

En los documentos obtenidos por el medio argentino, se evidencian conversaciones y fotografías que ilustran los presuntos abusos ocurridos en agosto de 2021, durante la pandemia de COVID-19.

Conversaciones reveladoras entre Alberto Fernández y la ex primera dama

Entre las pruebas, destacan capturas de chats en las que Yañez confronta a Fernández por su conducta violenta. En uno de los mensajes, Yañez escribe: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas”, acompañando sus palabras con una foto que muestra moretones en su brazo y rostro. La respuesta de Fernández no niega los hechos, sino que intenta minimizar la situación, diciendo: “Deja de discutir. Al final terminamos peleados por todos los demás. Por favor. Vení”.

La reacción de Yañez ante los hechos

Yañez, firme en su posición, responde a Fernández: “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, mostrando así la gravedad y continuidad de los presuntos ataques. En otra parte de la conversación, la ex primera dama envía una foto de su ojo morado, diciendo irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”. Estas pruebas, junto a otras evidencias, fueron presentadas ante el juez federal Julián Ercolini.

Medidas legales en curso

El pasado martes 6 de agosto, Fabiola Yañez formalizó la denuncia a través de una videoconferencia con Ercolini, quien decidió imputar a Fernández por lesiones leves.

El magistrado también recibió material comprometedor proveniente del peritaje al celular de María Cantero, secretaria de Fernández. Estos hallazgos llevaron a la apertura de una carpeta adicional en el Poder Judicial, con el fin de investigar los actos de violencia de género denunciados.

Infobae informó que la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación ya está involucrada en el caso, ofreciendo protección a Yañez durante el proceso legal.