Uber no se hará cargo ni de la calidad de su servicio ni de la seguridad en sus viajes

Luego de la publicación de los nuevos términos y condiciones publicados el 13 de diciembre por Uber, la aplicación sólo ha recibido repudio, sobre todo de su competencia directa, Cabify.



De acuerdo a la publicación, la empresa dejará de hacerse responsable de la calidad del servicio y seguridad de los usuarios.

El texto señala que “si usted no acepta estas condiciones, no podrá acceder o usar los Servicios. Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos con usted”, dejando a criterio del usuario si se somete a estas nuevas condiciones.

“Uber no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o cualquiera de los servicios o bienes solicitados a través del uso de los servicios, o que los servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores”, indican.

“Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable”, agregan.

Tampoco se harán responsable por los daños “indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños”.

Eso sí, precisaron que estos cambios no aplican a Estados Unidos ni China Continental.

La respuesta de Cabify

El rival directo de Uber, Cabify, criticó enérgicamente los cambios generados por su contrincante.

“A diferencia de Uber, en Cabify nos hacemos cargo de la seguridad de los socios y usuarios, realizando filtros, capacitaciones, rechazando el pago en efectivo, contratando seguro de asiento (cubre hasta 60.000 UF) y de responsabilidad civil (cubre hasta 30.000 UF), entre otras medidas” indicó el gerente general de Cabify Chile, Agustín Guilisasti.