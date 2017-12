Especialista realizó recomendaciones a estudiantes que esperan resultados de PSU

A tan sólo 2 días de conocerse los resultados de la Prueba de Selección Universitaria 2017 (PSU), la psicóloga y académica de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián, Daniela Muñoz, realizó una serie de recomendaciones a los jóvenes ante del 26 de diciembre.

“Es importante tener espacios de distensión, relajarse y hablar de otros temas, porque la vida sigue y no hay mucho que hacer en este periodo. Lo que sí es importante –si es que no lo has hecho durante el año- es revisar las distintas opciones que existen de carreras, universidades, financiamiento, entre otros, considerando los intereses y los objetivos de vida que tienen”, sostuvo.

Al respecto, la especialista sostuvo que cuando se entreguen los resultados son sólo 3 días en que se debe tomar la decisión de postular, añadiendo que si el puntaje “no es el que se espera, se deben manejar las distintas opciones que se podrían tomar”.

“Puede ser una buena opción elegir un Bachillerato en Ciencias, aunque esto no asegura un cupo en la carrera que deseas, sino que implica cumplir con requisitos durante el período de estudio. Por lo mismo es importante informarse claramente de las condiciones que implica cursar un programa como este”, dice.

Otra opción válida es preparar nuevamente la PSU. Para ello, la académica explicó que es recomendable tener una actividad paralela a los estudios, ya que el enfocarse solo preparar la prueba, muchas veces genera más ansiedad de la que se tuvo la vez anterior en que se rindió el examen.

Finalmente, hace hincapié en el apoyo de los padres, amigos o familiares directos en este proceso. “Sobre todo deben reconocer el esfuerzo que haya hecho el estudiante, reconocer los intereses y siempre transmitir que existen más opciones”, afirmó.