Las divertidas reacciones que tuvieron los estudiantes con sus resultados de la PSU

Los estudiantes se tomaron con humor los resultados de la prueba… ¿Sus padres pensarán igual?

Este martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y como es de costumbre, varios festinaron con sus puntajes.

Algunos celebraron, mientras que otros sólo les quedó pasar el momento con risas.

ESTOS SON LOS COMENTARIOS MÁS DESTACADOS EN TWITTER:

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

NO MORÍ POR LA PSU

— isis🇨🇱NO MORÍ WEON (@kiwistastic) 26 de diciembre de 2017