Panadero que apuñaló a delincuente fue formalizado esta tarde

Este martes se realizó la formalización de José Miguel Painequeo tras apuñalar a un delincuente que intentó robar su panadería.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la comuna de Coronel. El hombre fue detenido, y la Fiscalía pidió ampliar el plazo de detención, por lo que Painequeo debió pasar Navidad en la cárcel.

A la salida del Tribunal, Painequeo señaló que “es terrible pasar la Navidad en la cárcel, aunque ya me la había arruinado tomando en consideración los robos reiterados que me habían realizado. Era la quinta vez que me robaban en la semana, uno se aburre, tomando en cuenta el sacrificio que uno hace para poder obtener cosas”.

El Tribunal de Garantía de Coronel determinó que la investigación se llevará a cabo en un plazo de tres meses, y Painequeo quedó con firma quincenal y con la prohibición de acercarse al delincuente al que apuñaló.