UDI anuncia revisión de declaración de principios respecto del 11 de septiembre

En el marco de la revisión de la declaración de principios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la timonel del partido, Jacqueline van Rysselberghe, anunció que se retiraría la declaración respecto del 11 de septiembre, día del pronunciamiento militar.

Esto, luego del anuncio efectuado por la senadora para renovar la declaración de principios del partido que fue escrita por el fundador del gremialismo, Jaime Guzmán en 1983. El texto pretende ser actualizado de acuerdo con los tiempos, ya que sostuvo van Rysselberghe, hay aspectos del texto que no irían con los tiempos de la actual democracia.

Sobre este tema, la parlamentaria expresó que “”(La UDI) no puede desconocer su historia y los principios fundamentales a través de los cuales ha llegado a ser lo que es y esos principios son el ser un partido que cree en la libertad, no solo en la libertad económica, sino de las personas”, agregando que la declaración respecto del Golpe “es parte de la discusión (…) lo que no puede suceder es que desconozcamos nuestra historia”.

La idea fue apoyada por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei quien aseguró que “los partidos tienen que mirar al futuro y no al pasado”, añadiendo que “no tiene ya ningún sentido, han pasado ya casi 40 años ¿qué sentido tiene seguir? ¿Vamos a poner también la Guerra Civil? ¿Vamos a poner a Balmaceda? ¿A quién más vamos a poner en la declaración de principios?”.