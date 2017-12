Gobierno queda "conforme" tras fallo que anuló juicio en caso Luchsinger-Mackay

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que el Gobierno está “conforme” con la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que anuló el juicio oral que había absuelto a los 11 acusados por el incendio con carácter terrorista en que murieron Werner Luchsinger y su esposa Vivian Mackay, el 4 de enero de 2013 en Vilcún.

“El caso Luchsinger es un asesinato que se produjo en el país y fue lo suficientemente conocido, nosotros hemos recurrido a todas las instancias judiciales para enfrentar este caso y estamos conformes con el hecho de que se haya dictado una sentencia de nulidad”, indicó Aleuy.

“Esperamos que el próximo Gobierno pueda continuar con este esfuerzo con el mismo ahínco que lo hemos hecho nosotros”, acotó.

Asimismo, la autoridad de Gobierno sostuvo que “nosotros fuimos parte de este juicio, pedimos nulidad después de la primera decisión que se había tomado y esa nulidad se ha acogido”.

“Lamentablemente no he leído el fallo, por eso que hemos dicho que estamos conformes con la resolución que se ha tomado”, añadió.

Consultado respecto si el Ejecutivo espera manifestaciones en la Región de La Araucanía en contra del fallo, Aeluy señaló que “nosotros entendemos que todas las personas tienen todo el derecho a recurrir a todas las instancias judiciales que correspondan”.

Además, acotó que “quedan instancias judiciales después de este fallo, así que me imagino que no serán las movilizaciones las que se hagan, sino que los que no estén de acuerdo recurrirán a la justicia como corresponde”.