Ex jefa del Censo: "Faltaron entre 750 mil y un millón de personas por censar"

La ex jefa nacional del Censo 2017, Ninoska Damianovic, quien estuvo 6 meses en el cargo durante el año 2014, realizó diversos cuestionamientos a los resultados entregados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en torno al Censo 2017.

Luego de que la institución informara que la cifra de las personas efectivamente censadas el 19 de abril fue de poco más de 17,5 millones de personas, Damianovic sostuvo, que “de acuerdo a los antecedentes que tengo, que no son pocos, aquí faltaron entre 750 mil y un millón de personas, considerando que calculo que la tasa de omisión está entre 5% y 5,5%”, según una nota publicada en el diario La Tercera.

De acuerdo con la ex titular nacional del proceso censal, lo grave de la situación no radicaría en las cifras, “sino que cómo se distribuye esa omisión, porque si esa omisión se concentra en lugares determinados, estamos en problemas graves”.

Damianovic también realizó una crítica respecto a la no revelación de la tasa de omisión por parte del INE, la que aún no se informa.

En tal sentido, sostuvo que “el hecho de no entregar al menos una estimación de la tasa de omisión es una decisión política, y no técnica. Efectivamente no se tiene inmediatamente una tasa de omisión, pero sí se puede saber más menos por dónde fluctúa, eso en el INE lo saben”, añadió.

Otro punto sobre el que se refirió Damianovic fue el aumento informado por el organismo estadístico entre el dato preliminar de la población efectivamente censada anunciado en agosto (17.373.831 personas) y la cifra definitiva (17.574.003 personas), la que se entregó este mes.

“Es como una comuna completa entre el preliminar y el final. No sé, qué pasó, pero nunca se había dado una distancia tan grande entre ambos datos. Siempre hay una diferencia, pero nunca fue tan grande. Insisto es como poner todo Punta Arenas o Magallanes. Eso es raro, al menos yo no me lo explicó”, sostuvo la ex jefa del Censo.