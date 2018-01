Dávalos calificó de “corrupta” a la Fiscalía de O"Higgins tras sobreseimiento

El hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, calificó de “corrupta e indecente” a la Fiscalía Regional de O’Higgins, luego de conocerse la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de sobreseerlo de la arista principal del caso Caval.

Mediante una declaración pública en la que no aceptó preguntas y en la que reafirmó su inocencia, Dávalos Bachelet indicó que “no me extrañaría que después de este comunicado, la muy corrupta fiscalía haciendo uso de la nomenclatura usada por el fiscal nacional (Jorge Abbott) intente formalizarme por algún delito inexistente como ocurrió con Natalia (Compagnon). Me pregunto con justa razón si el Ministerio Público atiende a asuntos particulares y no la búsqueda de la verdad”, aseveró.

“El caso Caval ha dejado de ser un caso penal, es un caso político en el que se nos ha enjuiciado a mí y a mi familia comunicacionalmente, sin existir juicio alguno. Fui investigado por la Contraloría General de la República, la fiscalía y la comisión ad hoc de los diputados y no se encontró ningún tipo de ilícito (…) durante tres años hicimos presente a fiscalía las filtraciones del caso y hasta ahora, no se ha hecho ninguna investigación ”, señaló .

En este sentido, el ex director del Área Sociocultural de la Presidencia anunció una querella por estos hecho con el objetivo de que “el fiscal nacional investigue estos actos de corrupción que pudiesen haber ocurrido en la Fiscalía Regional de O’Higgins y para que persiga con el rigor de la ley todos los responsables”.

“La Fiscalía Regional de O´Higgins no está por sobre la ley (…). Una fiscalía corrupta no está en condiciones de realizar investigación alguna(…) una fiscalía que atenta contra la buena fe, que miente ante tribunales, no está en condiciones de acusar a un ciudadano. Una fiscalía que condiciona la calidad de imputado a una investigación a la entrega de información que vincula personeros de gobierno, no sólo es corrupta sino indecente”, remarcó.

“Tres años han pasado y no he sido formalizado, menos aún acusado. Paradójico es que, encontrándose la causa cerrada, la fiscalía mantuviera su porfiado afán de negarse sistemáticamente a mi sobreseimiento, aun cuando se ha señalado que no he cometido delito alguno”, reafirmó.

En dicho contexto, Dávalos recordó que, durante la investigación judicial, los abogados persecutores afirmaron que el primogénito de Bachelet, no sería acusado ni formalizado por el Ministerio Público, agregando que “no se entiende la actitud de fiscalía de mantenerme en la incertidumbre social”.

“Cuál es el móvil o agenda para evitar mi sobreseimiento, por qué Fiscalía permitió filtraciones a sabiendas que es un ilícito y se niega a investigarla”, señaló recordando que el último mes sólo se han entregado información de la investigación a 3 medios de comunicación, añadiendo que producto de estos hechos “se ha roto la cadena de custodia y el principio de objetividad de todo imputado”.

Al respecto, Dávalos recordó que colaboró con la justicia para el esclarecimiento del caso, recordando que, en sus declaraciones del año 2015, Dávalos informó sobre la emisión de boletas a Caval el 2012, afirmando que estos datos el fiscal Emiliano Arias “pretende incluirla como un antecedente nuevo en una causa de manera ilícita e ilegal”.

Finalmente, el hijo de la jefa de Estado criticó en duros términos a Mauricio Valero, imputado en la causa, quien acusó al aludido de prestar servicios a Gonzalo Vial mientras se desempeñaba en La Moneda.

Al respecto, Dávalos aseguró que el ex socio de su esposa “es un conocido mitómano empedernido” y dijo que “dado los antecedentes que manejamos, no me sorprendería que esta declaración haya sido hecha a petición de la fiscalía, tratando de involucrarme en un ilícito tributario”.