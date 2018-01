Alcalde Zarhi por polémico despido de empleada: "Me habría encantado con la minifalda al lado"

La frase fue dicha durante el concejo municipal.

El alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, tiene dos denuncias de distintas ex trabajadoras de la municipalidad de dicha comuna.

La primera la realizó la periodista Natelie Salvatierra, quien renunció a su trabajo luego de ser marginada de la cuenta anual municipal, ya que su jefa Verónica Farfán, consideró que no estaba vestida adecuadamente, ya que andaba con una minifalda.

El segundo caso fue denunciado por la también periodista, Nubia Solá que fue despedida en marzo del 2017 cuando tenía 5 meses de embarazo.

Ante las denuncias, Zarhi se defendió en el concejo municipal, diciendo que “Yo pedí que la despidieran. Yo no sabía que estaba embarazada. Porque la encontré normal, como cualquier mujer. Yo no puedo estar investigando si tiene un mes o mes y medio… A esa niña yo la despedí porque llevaba dos meses que no venía a trabajar y se le estaba pagando. Ese fue el motivo por el cual la despedí. No por la minifalda. Me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza”.

