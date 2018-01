Corte Suprema enviará esta semana un escrito a Bachelet con críticas por Sename

El pleno de la Corte Suprema enviará esta semana un escrito a la Presidenta Michelle Bachelet para manifestar su preocupación por la situación de los menores y adolescentes internados en los centros del Sename. La información la entregó el presidente saliente del máximo tribunal del país, Hugo Dolmetsch.

En una reunión de despedida con los periodistas de Tribunales, Dolmetsch –quien dejará el cargo el próximo sábado- señaló que “hay algo que a nosotros nos tiene preocupados y que ella lo sabe y se lo vamos a hacer saber también por escrito. Es una preocupación nuestra en relación la legislación actual y los proyectos que se envían, que no tienen la tramitación que requieren, y que dicen relación con los menores y eso nos afecta de sobremanera”.

“Si nosotros no sabemos cuál es la capacidad -por ejemplo- de recepción en las casas de residencias nuestros jueces tienen dificultades para enviar a los menores a un tratamiento determinado o un régimen determinado. Entonces hemos sabido que en la práctica se están produciendo – por razones presupuestarias- alguna limitación en cuanto a los tratamientos en algunas residencias”, explicó Dolmetsch.

“Hay también cierres de residencias, por lo que se está restringiendo el lugar donde los niños puedan resolver sus dificultades y nuestros jueces puedan ver ejecutadas sus decisiones y eso nos tiene preocupados y se lo vamos a hacer saber formalmente en el transcurso de esta semana. Estas cosas nos afectan, porque los que toman las decisiones son los jueces y la administración tiene el deber de cumplir con las decisiones judiciales”, añadió.

“Si nosotros no sabemos con qué se cuenta, difícilmente podemos controlar y direccionar las decisiones jurisdiccionales. Entonces, nosotros queremos estar al tanto de eso, queremos saber lo que ocurre, lo que el país es capaz de hacer y queremos estar más cerca de las decisiones gubernamentales y legislativas”, agregó.

También expresó que “estas cosas se resuelven cuando todos los actores se ponen de acuerdo y se trancan o se topan cuando los recursos económicos son insuficientes, y nosotros estamos muy lejos de ese manejo. No conocemos esa realidad y comprendemos también esas limitaciones, pero por lo menos expresamos nuestra preocupación, nuestro dolor anticipado de que hay algo que no vamos a poder resolver. Yo creo que los demás poderes del Estado podrían tener alguna reacción un poco más abierta y buscar los recursos”.

“Los menores requieren y necesitan que nosotros los atendamos, no solo los jueces sino que el país, toda la comunidad, y para eso necesitamos medios. Hemos sabido que no solo no se están aumentando, sino se están restringiendo y puede ser un problema de políticas, equivocadas o no, pero si es verdad se pueda rectificar. Es muy preocupante”, enfatizó Dolmetsch.

Al ser consultado sobre qué mea culpa hace en este sentido, mencionó como deuda no haber tenido una presencia más efectiva en los hogares del Servicio Nacional de Menores.

“Nosotros, tal vez, siempre pudimos haber advertido las dificultades y para eso tenemos dudas de que a lo mejor no se realizaron las visitas o el seguimiento que nosotros debimos haber hecho por la vía de los tribunales de Familia o de Garantía”, admitió.

“Tal vez por razones de sobrecarga también, pero si usted me habla de mea culpa, tal vez puede haber existido también un poquitito de falta de decisión o de alguna determinación en el momento y en eso nosotros debemos tomar conciencia y aportar de nuestra parte lo que corresponde”, expresó.

“Nosotros estamos en perfecta armonía con los jueces, conversamos con ellos y les damos instrucciones en el sentido que tengan mayor vista hacia la ejecución, el cumplimiento y eso lo controlen. Para eso están obligados a hacer visitas”, concluyó.