Fraude en Carabineros: Polla confirma que ex coronel ganó millonario premio

La Polla Chilena de Beneficencia confirmó que el ex coronel Carlos Espinosa, indagado en el marco del millonario fraude en Carabineros, ganó $821.539.600 en el Loto.

Según consignó El Mercurio, el 15 de noviembre el fiscal de la Polla Chilena, Francisco Zelaya, respondió mediante un oficio (el 326) a un requerimiento del persecutor Patricio Macaya, miembro del equipo que investiga el millonario desfalco en la institución y que ya supera los $26 mil millones de pesos.

En la solicitud se pedía confirmar si es que el ex coronel, fue “beneficiado, alguna vez, con premios otorgados por la empresa y que -en caso de ser efectivo- se complemente la información”.

En su respuesta, la firma de sorteos respondió que “Don Carlos Espinosa obtuvo un premio por el sorteo de números conocido con el nombre comercial de Loto, número 2.740”.

Asimismo, la Polla Chilena de Beneficencia detalló que “la suma fue de 821.539.600 pesos, la que fue pagada directamente al señor Espinosa el día 24 de febrero de 2009 mediante un cheque entregado en la caja de la Polla Chilena ubicada en el centro de Santiago”.

El ex coronel había sido involucrado en el caso debido a que otros imputados lo sindicaron como una persona que tuvo un cambio en su nivel de vida y poder adquisitivo.

No obstante, Espinosa en noviembre de 2017 ya había comentado a los fiscales que “del fraude no sé nada, me siento sorprendido, ya que gente que trabajaba conmigo está involucrada. Yo no requerí cuentas corrientes a ninguna persona, familiar o terceros para recibir dineros desde Carabineros. No recibí dineros irregulares. Debo señalar que en una instancia me gané el Loto, y tengo todos los comprobantes”.