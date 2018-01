Abbott por viaje de machi: "Si no vuelve de manera voluntaria pediremos la extradición"

El fiscal nacional Jorge Abbot afirmó que Francisca Linconao no tenía impedimento para salir porque “no está sujeta a ninguna medida cautelar. En la absolución quedaron sin efecto las medidas”. Esto, debido a la salida de la machi hacia Bolivia.

Debido a esto, por el momento no sería una situación de gravedad. “Esperamos que ella vuelva de manera voluntaria o pediremos la extradición”, .

Abbott añadió que no existe una razón que les haga pensar que no volverá. “Manifestó su inocencia, así que no veo razón para que no enfrente el juicio”, señaló.

Asimismo, detalló que el fiscal regional de La Araucanía fue notificado a las 08:30 horas de lo sucedido. En el momento se pidió una orden de detención, pero el avión había despegado antes de que se resuelva esa petición