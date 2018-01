El emotivo llamado de Mauricio Bustamante a los delincuentes que asaltaron su casa

Luego del violento asalto que sufrió Mauricio Bustamante, el rostro de TVN pidió a los asaltantes que le devuelvan sus argollas de matrimonio.

El conductor relató la experiencia de lo ocurrido en su casa en Lo Barnechea, donde ingresaron al menos cuatro individuos quienes lo golpearon en la cabeza y maniataron a su mujer y uno de sus hijos.

Los asaltantes huyeron con diversas especies de valor y el auto del animador.

Saliendo de La CLínica las Condes, donde trató las heridas provocadas por los delincuentes. Bustamante habló con diversos medios de comunicación.

“Que le toque a uno es dramático, más todavía cuando encañonan a tu esposa, amarran a tu hijo (…) Esto pasó a la 1:20 de la mañana, yo estaba durmiendo. Alguien prende la luz y me empiezan a pegar muy fuerte”, dijo el periodista, quien describió a los asaltantes como “muy violentos y jóvenes”.

“Tal vez suponían que porque uno trabaja en televisión tenía caja fuerte, tenía joyas. No tengo caja fuerte, no tengo joyas, ellos andaban buscando dinero que no tengo“, agregó.

A pesar de que dos de sus hijos se encontraban en el inmueble, sólo el de 14 años fue maniatado, mientras que el de 9 no despertó. En tanto, sus tres hijos mayores estaban fuera del hogar ya que realizan trabajos voluntarios.

Finalmente, el periodista hizo un llamado a que devuelvan las joyas de matrimonio, debido al valor emocional.