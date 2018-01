Perry Ellis respaldó a vendedora agredida por cliente con un emocionante video

Hace unos días se volvió viral un video en que una cliente humillaba a una vendedora, gritándole e insultándola por no cambiar no producto para el que no tenía boleta ni ticket de cambio en la tienda Perry Ellis del Alto Las Condes.

La tienda salió respaldando a la vendedora y agradeciéndole el compromiso con la empresa, pero ahora la sorprendieron con un gesto que llegó de la mano de los clientes.

En el video publicado en YouTube se puede ver como hombres y mujeres que se encuentran comprando en el lugar, agradecen a la jefa de tienda y la abrazan, acto que la emocionó hasta las lágrimas.