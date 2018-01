Corte Marcial cerró la investigación del accidente del CASA 212 sin procesados

Sin procesados cerró la Corte Marcial la investigación del accidente aéreo del CASA 212, ocurrido el 2 de septiembre de 2012 en Juan Fernández.

Según lo informado por El Mercurio, la resolución fue tomada por el presidente de la Corte Marcial, Hernán Crisosto, quien asumió el caso en marzo de 2017, luego de que se revocara por unanimidad los cargos contra tres oficiales retirados y uno activo de la FACh.

Luis Ili Salgado, general de Aviación (r), ex jefe del Comando de Combate; Guillermo Castro Guzmán, coronel de Aviación (r), ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate; Julio Frías Pistono, general de Aviación (r), jefe de la V Brigada Aérea y César Pineda Troncoso, comandante de Grupo (A), ex comandante el Grupo de Aviación N°8, fueron absueltos de los cargos por cuasidelito de homicidio.

Los abogados querellantes, Cristián Arias y Alfredo Morgado, anunciaron que presentarán un recurso de apelación solicitando la reapertura del caso, para lo que tienen plazo hasta el 13 de enero.