Diputado Farías dice que destitución Marelic en el INDH “fue un golpe blanco”

El diputado del PPD y ex presidente de la Comisión Investigadora del Sename, Ramón Farías, criticó la destitución del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, en momentos en que se iba a votar el informe sobre la situación de los centros del servicio.

“Lo que ocurrió en el INDH fue un golpe blanco, ad portas de aprobar un informe respecto al tema del Sename. Aquí hubo un proceso poco claro, poco transparente”, dijo Farías.

“Y lo que agrava aún más el tema es que lo reemplazará alguien que no da las garantías necesarias por ser la directora ejecutiva de Corporación Opción, organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores que más dinero recibe del Estado”, añadió.

El parlamentario indicó que “después de todo lo ocurrido el año pasado con nuestros niños del Sename, que sea destituido el director con fundamentos poco claros, como abandono de deberes ¡por favor! ¿Por qué no haber discutido su destitución después de haber discutido el tema del Sename?, ¿por qué ese informe del INDH no quiere ser dado a conocer?, ¿se va a cambiar?”.

“Sería un golpe muy bajo a nuestros niños que ocurra una cosa así porque yo creo que hoy día hay personas que están detrás, no sé quiénes, que están detrás de esta destitución no clara, injusta, que se pudo haber hecho después de haber presentado el informe, ayer se votaba el informe y se debió haber votado”, señaló Farías.

Finalmente, el legislador no descartó que “la Comisión de Familia vea este tema porque tiene que ver con aspectos que hemos tratado. Me preocupa lo que ha ocurrido, que aparentemente no se quiera dar a conocer los resultados de este informe que el INDH iba a entregar respecto de los niños del Sename”.