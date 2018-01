Papa en misa del parque: "Los chilenos son los que más saben de reconstrucción"

Fue una fiesta de paz y amor. Mas de 400 mil personas escucharon respetuosamente la homilía que realizó el Papa Francisco en el Parque O´Higgins. Los fieles que comenzaron a llegar a las 22:00 horas hasta al punto de encuentro debieron, soportar el frío de la noche santiaguina y posteriormente el calor que a ratos se tornó insoportable para los fieles.

A casi tres horas del inicio de la misa, el recinto se encontraba colmado de feligreses, quienes en su mayoría se trasladaron en metro hasta el parque ubicado en la comuna de Santiago, lugar en que compartieron desde sacerdotes, monjas, laicos y los inmigrantes que tuvieron una destacada participación en el encuentro.

Pasadas las 09:30 horas de este martes llegó el papa Francisco hasta el Parque O’Higgins para oficiar la masiva misa, la más grande que realizará en el país.

El sumo pontífice llegó por la entrada de calle Beauchef, en el centro de Santiago, y luego realizó un recorrido por la elipse del parque. Durante su llegada los más de 400 mil fieles levantaron sombreros amarillos, pañuelos blancos y banderas para saludar al máximo líder de la Iglesia Católica. “Francisco, amigo el pueblo está contigo.

El papa Francisco llegó en el tradicional papamóvil, escoltado por dos autos blancos, y dio varias vueltas por el recinto para luego subir hasta el escenario, acompañado entre otros el obispo de Osorno, Juan Barros, quien es acusado por las víctimas del Padre Fernando Karadima de encubrir sus ataques sexuales.

Con un reconocimiento a los chilenos que “más saben de reconstrucción” cuando “se mueve el piso”, el papa Francisco dio comienzo a la “Santa Misa por la Paz y la Justicia”, en el Parque O’Higgins.

En la homilía, que partió a las 10:20 horas, el sumo pontífice sostuvo que “hombres y mujeres que saben de sufrimiento, que conocen el desconcierto y el dolor que se genera cuando se te mueve el piso o se te inundan los sueños, y el trabajo de toda una vida se viene abajo, pero más saben de tesón y de lucha por salir adelante, más saben de reconstrucción y de volver a empezar”.

“Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar, de volver a levantarse después de tantos derrumbes”, agregó.

Asimismo, en la ocasión el máximo líder de la Iglesia Católica hizo un llamado a no caer en el “consumismo tranquilizante” y a trabajar por la paz y la felicidad.

“Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el cerro Renca o Puntilla viene a decirnos bienaventurados. Sí, bienaventurados vos, vos y vos, a cada uno de nosotros. Bienaventurados ustedes los que se dejan contagiar por el espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el reino de los cielos”, indicó.

“Frente a la resignación, Jesús nos dice bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación, felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz, felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división, de esta manera la bienaventuranza nos hace artífices de paz”, señaló.

En ese sentido, el papa se preguntó “¿quieres dicha, felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida dichosa, ¿quieres paz? trabaja por la paz”.

“El trabajador por la paz sabe que no alcanza con decir no le hago mal nadie, ya que como decía San Alberto Hurtado: ‘Está muy bien no hacer mal a nadie, pero está muy mal no hacer el bien’”, remató.

La ceremonia religiosa duró 1 hora 20 minutos de misa, tras lo que Francisco inició su salida del Parque O’Higgins rumbo a la Nunciatura en un auto cubierto.