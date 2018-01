Vocero del Papa: Francisco se reunió con víctimas de abusos por parte de sacerdotes.

Greg Burke, portavoz de la Santa Sede, confirmó que el Sumo Pontífice se reunió en privado con un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes.

La vocería se negó a dar nombres, cantidad o género de los integrantes de la reunión.

De acuerdo a la fuente, el Sumo Pontífice conversó y lloró con ellos.

#Vatican: Pope Francis met today with survivors of clergy sexual abuse privately, “so they could recount their suffering.” Pope “listened to them and prayed and cried with them.” #PapaenChile

— Joshua McElwee (@joshjmac) 17 de enero de 2018